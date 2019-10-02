Кохан з особистим рекордом зупинився за два кроки від нагород на чемпіонаті світу

Успішний виступ юного українця

Джерело - Чемпіон.

18-річний українець Михайло Кохан у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики в метанні молота посів 5-е місце.

У першій спробі Михайло метнув молот на 74,52 метри. У наступних двох спробах були такі результати - 72,58 і 75,83. Після трьох спроб було сформовано 8-му кращих, які ще виконали по три спроби. До неї потрапив і українець.

Михайло далі показав такі результи: 76,21 та 77,39 і 76,50. Результат 77,39 став його найкращим у кар'єрі.

Раніше, у кваліфікації Кохан показав результат 76.56 метрів, посівши сьоме місце.

Нагадаємо, Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу.