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Під час велопрогулянки загинула чемпіонка світу

Сьогодні 17:24 1120 0
Лікарі врятувати життя жінки не змогли
Під час велопрогулянки загинула чемпіонка світу
#фристайл, #Мартін

Джерело - espreso.tv.

Під час велопрогулянки трагічно загинула чемпіонка світу з фристайлу серед юніорів канадійка Мікайла Мартін.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної лижної федерації.

Чемпіонка світу серед юніорів 2018 року отримала серйозні пошкодження під час велопрогулянки зі своїм другом. Її доправили до лікарні на вертольоті, але лікарі врятувати життя жінки не змогли.

Поліція проводить розслідування причин загибелі Мартін.

У 2017 році Мартін, що займалася гірськолижним спортом, перейшла у фристайл. Вона виграла золото на юніорському чемпіонаті світу в дисципліні скі-крос. Лижниця також брала участь в розіграші Кубка світу. Її найкращим результатом було шосте місце на етапі в Швейцарії. На початку вересня Мартін посіла третє місце на Australia-New Zealand Cup.

Раніше, помер президент Сассуоло Джорджіо Скуінці.

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