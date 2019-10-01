Магучіх: Я дуже задоволена, перемогла сама себе

18-річна українка Ярослава Магучіх дуже задоволена своїм результатом на чемпіонаті світу.

Про це сказала сама спортсменка.

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"Коли я стрибнула 2,02 з першої спроби, у мене заграв адреналін, захотіла стрибнути ще на 2,04. Чому ні? Хотіла спробувати, спробувала.

Було круто, коли я взяла 2,02. А коли 2,04 ... Це дуже круто для мене, я не вірю в це. Я дуже задоволена, перемогла сама себе.

У мене є тиждень відпочинку, а потім ми їдемо на збір до Одеси", - наводить слова Магучіх офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.