Тренер Магучіх: Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання ще раніше

Джерело - Чемпіон.
Ярослава Магучіх припинила змагання на чемпіоні світу із вказівки тренера.
Про це розповіла сама наставниця української легкоатлетки Тетяна Степанова.
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"Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання після подолання висоти 2,02 метри. Але вона захотіла стрибати на 2,04 і я не заперечувала. А от далі змагання вирішили не продовжувати, щоб поберегти її. Адже Ярославі 19 вересня виповнилося лише 18 років", – сказала Степанова.
Нагадаємо, Магучіх виграла срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках в висоту, а також двічі обновила світовий юніорський рекорд.