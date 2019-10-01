Тренер Магучіх: Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання ще раніше

Ярослава Магучіх припинила змагання на чемпіоні світу із вказівки тренера.

Про це розповіла сама наставниця української легкоатлетки Тетяна Степанова.

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"Я хотіла, щоб Ярослава закінчила змагання після подолання висоти 2,02 метри. Але вона захотіла стрибати на 2,04 і я не заперечувала. А от далі змагання вирішили не продовжувати, щоб поберегти її. Адже Ярославі 19 вересня виповнилося лише 18 років", – сказала Степанова.