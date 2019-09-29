Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 вересня, відбувся фінал чемпіонату Європи із волейболу серед чоловіків.
У вирішальному матчі турніру зустрічалися збірні Сербії та Словенії.
Першу партію у матчі змогли виграти словенці. Однак, наступні три сети залишились за сербами.
Чемпіонат Європи
Париж, Франція
Фінал, 29 вересня
Сербія – Словенія 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19)
Нагадаємо, збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи.
Раніше, збірна України перемогла Бельгію і пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи.