Сербія тріумфувала на Євро-2019 у Парижі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, відбувся фінал чемпіонату Європи із волейболу серед чоловіків.

У вирішальному матчі турніру зустрічалися збірні Сербії та Словенії.

Першу партію у матчі змогли виграти словенці. Однак, наступні три сети залишились за сербами.

Чемпіонат Європи

Париж, Франція

Фінал, 29 вересня

Сербія – Словенія 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19)

Нагадаємо, збірна України програла Сербії у неймовірному чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Раніше, збірна України перемогла Бельгію і пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи.