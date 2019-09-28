На UFC 245 відбудуться три титульні бої

Мейн-івентом турніру стане бій між чемпіоном UFC у напівсередній вазі Камару Усманом проти Колбі Ковінгтона

Джерело - BJPenn.

UFC офіційно підтвердив три титульні поєдинки, які відбудуться в рамках турніру UFC 245.

Про це повідомляє BJPenn.

Чемпіонка UFC у двох дивізіонах Аманда Нун'єс проведе реванш проти Жермен де Рандамі.

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Макс Холловей проведе захист титулу в бою проти Алекса Волкановскі.

Мейн-івентом турніру стане бій між чемпіоном UFC у напівсередній вазі Камару Усманом проти Колбі Ковінгтона.

Нагадаємо, Фергюсон вимагає у UFC поєдинку із Нурмагомедовим.

Раніше, Фергюсон назвав команда Нурмагомедова купкою хуліганів.