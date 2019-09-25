Бубка переобраний на посаду віце-президента IAAF

Бубка з найбільшою кількістю голосів переобраний

Джерело - НОК України.

Сьогодні на Конгресі Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій в Досі (Катар) відбулися вибори керівного органу IAAF – президента, чотирьох віце-президентів та 13 членів Ради IAAF.

За підсумками голосування президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку переобрано на посаду віце-президента IAAF терміном на 4 роки.

Українець отримав 139 голосів від національних федерацій країн, які брали участь в голосуванні. Це перший результат серед одинадцяти претендентів на чотири посади віце-президентів Асоціації.

На черговий термін президентом Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій переобраний британець Себастьян Коу (203 голоси).

Відзначимо, в 2007 році Сергій Бубка став віце-президентом ІААF та увійшов до складу Ради IAAF. З 2015-го року він займав посаду першого віце-президента IAAF.

Нагадаємо, Бубку звинуватили в отриманні хабаря. В свою чергу президент НОК України повністю відкинув пред’явлені звинувачення.