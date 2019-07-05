Президента НОК України Бубку звинуватили в отриманні хабара

Про це заявив екс-губернатор Ріо-де-Жанейро

Президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку звинуватили в отриманні хабаря при виборі столиці Олімпійських ігор-2016.

Про це повідомляє канадський сайт GamesBids.com.

Екс-губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету отримали від нього хабаря. Кабрал серед іншого назвав прізвища Сергія Бубки і російського плавця, чотириразового олімпійського чемпіона Олександра Попова. Губернатор, який проходить у справі про корупцію та інші фінансові зловживання, стверджує, що він підкупив не менше дев’яти осіб, щоб заручитися перемогою для Ріо-де-Жанейро, і витратив на ці цілі не менше $2 млн.

За словами Кабрала, про переведення грошей були обізнані екс-президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сілва і колишній мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес.

Згідно зі свідченнями Сержіу Кабрала, в серпні 2009 року тодішній голова Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман познайомив його з президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіном Діаком. Нузман натякнув йому, що Діак зможе забезпечити Ріо "п'ять або шість голосів" в обмін на $1,5 млн. У результаті за підсумками трьох раундів перемогла заявка Ріо-де-Жанейро (66 голосів), причому Мадрид, який змагався з Ріо, отримав лише 32 голоси.

Ігри в Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року і стали першою літньою Олімпіадою в Південній Америці.

Нагадаємо, тренера збірної України впіймали на хабарі.

Джерело - GamesBids.com.