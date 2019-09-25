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У Полтаві порізали відомого спортсмена

Сьогодні 14:32 760 0
Кривавий напад у Полтаві
У Полтаві порізали відомого спортсмена
#Полтава, #Боярин

Джерело - Чемпіон.

Один з кращих тхеквондистів Полтави Вадим Боярин потрапив у реанімацію після нападу на нього невідомих.

Про це повідомив Roman Maslak у Facebook.

Вчора, 24 вересня, невідомі напали на Вадима Боярина та завдали йому численних ножових поранень.

"Хлопцеві довелось пройти, близько пів кілометра, доки вдалося натрапити на небайдужих людей, завдяки яким зміг отримати першу медичну допомогу та потрапити до лікарні.

Вночі відбулась дуже складна операція. Наразі, Вадим знаходиться в реанімації. Лікарі борються за його життя", – розповів Roman Maslak.

Наразі поліція вже розшукала нападника та встановлює мотиви злочину.

Раніше, турецький футболіст проніс на поле лезо і різав суперників під час матчу.

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