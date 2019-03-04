Турецький футболіст проніс на поле лезо і різав суперників під час матчу

Жахливий інцидент стався в матчі третього дивізіону чемпіонату Туреччини.

У матчі третього дивізіону чемпіонату Туреччини стався безпрецедентний випадок.

На гру між командами Амедспор і Сакар'яспор гравець господарів Мансур Чалар вийшов з лезом, яке в момент виходу на поле ховав у долоні. Довгий час ніхто з футболістів команди-суперниці не помічав нічого незвичайного, проте після боротьби один в один проти Чалара гравці стали відчувати незвичайний дискомфорт. На відео, яке розміщене на YouTube-каналі місцевої телемережі TV 264, видно, як 33-річний Чалар порізав кількох суперників під час зіткнень на поле.

Суддя проте дозволив провести матч, який завершився з рахунком 1:1. Після гри представники Сакар'яспор звернулися в поліцію. Також клуб сповістив про інцидент Федерацію футболу Туреччини. Постраждалі гравці виклали в мережу фотографії, на яких видно порізи від невідомого предмета.

Нагадаємо, що бійка між між ультрас Металіста та Айнтрахта виявилася театральною постановою.

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Джерело - Чемпіон.

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