Турецький футболіст проніс на поле лезо і різав суперників під час матчу

У матчі третього дивізіону чемпіонату Туреччини стався безпрецедентний випадок.
На гру між командами Амедспор і Сакар'яспор гравець господарів Мансур Чалар вийшов з лезом, яке в момент виходу на поле ховав у долоні. Довгий час ніхто з футболістів команди-суперниці не помічав нічого незвичайного, проте після боротьби один в один проти Чалара гравці стали відчувати незвичайний дискомфорт. На відео, яке розміщене на YouTube-каналі місцевої телемережі TV 264, видно, як 33-річний Чалар порізав кількох суперників під час зіткнень на поле.
Суддя проте дозволив провести матч, який завершився з рахунком 1:1. Після гри представники Сакар'яспор звернулися в поліцію. Також клуб сповістив про інцидент Федерацію футболу Туреччини. Постраждалі гравці виклали в мережу фотографії, на яких видно порізи від невідомого предмета.
Mansur Çalar futboldan değil ülkeden men edilsin.#amedsporKAPATILSIN pic.twitter.com/u78VF0zM3S— Alperen K. (@AlperenKalyonc5) 4 марта 2019 г.
Нагадаємо, що бійка між між ультрас Металіста та Айнтрахта виявилася театральною постановою.
Раніше у Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта.
Джерело - Чемпіон.
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