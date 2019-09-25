Беленюк готовий проміняти Раду на Олімпіаду

Дворазовий чемпіон світу та народний депутат України Жан Беленюк готовий проміняти політику на спорт.

Про це розповів сам спортсмен.

"Якщо говорити про суміщення роботи у Верховній Раді і тренувань, то поки непросто. Було таке, що у нас в день було ранкове і вечірнє засідання, а у мене на носі чемпіонат. Мені довелося тренуватися між засіданнями.

Але засідання у нас не кожен день, тому в подальшому я зможу поєднувати спорт і політику. Тим більше, далі буде простіше, так як висока завантаженість Ради пройде.

Також хочеться сказати, що моя основна мета - Олімпійські ігри. Якщо мені доведеться вибирати між Радою і Іграми, то я однозначно виберу Ігри та всі мої колеги це знають", – розповів Беленюк.