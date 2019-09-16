Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані

Українець із мінімальною перевагою переміг спорсмена із Угорщини

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк зустрічався із угорцем Віктором Лорінцом.

У фінальній сутичці українець виявився сильнішим (2:1) у ваговій категорії до 87 кг.

Таким чином Беленюк став дворазовим чемпіон світу із греко-римської боротьби. Вперше найсильнішим у світі він був у 2015-му. Також українець є триразовим чемпіоном Європи, переможцем Європейських ігор-2019 і срібним призером Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.

Раніше, Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби.

Нагадаємо, Беленюк назвав свою депутатську зарплату.