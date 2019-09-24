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Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч чемпіонату Європи

Сьогодні 06:48 1079 0
Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи

24 вересня, вівторок

Антверпен (Бельгія). Спортивний зал Sportpaleis  21:30

ТБ-трансляція на телеканалі UA Перший

Україна - Сербія 

Якщо проаналізувати виступ збірної України на чоловічому чемпіонаті Європи, то чвертьфінал - це уже велика сенсація.

Спершу хотілося просто залишитися в турнірі і вийти до плей-оф хоча б з четвертого місця у групі. Потім захотілося пройти Бельгію в 1/8 фіналу, яка грала у себе вдома та й була вище за рейтингом, ніж наша команда. А коли вже вийшли до чвертьфіналу, то вже навіть і самі зрозуміли, що наші хлопці можуть все.

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Звичайно, усі розуміють, що суперник цього разу дуже серйозний, який входить до еліти світового волейболу. Досить сказати, що Сербія на минулому чемпіонаті Європи стала бронзовим призером. Такий саме результат сербські волейболісти показали і в 2013 році, а ще двома роками раніше вони взагалі виграли титул і отримали золоті медалі.

На нинішньому чемпіонаті Європи волейболісти Сербії виграли всі свої матчі - п'ять в груповому турнірі із загальним рахунком 15 - 1, а в зустрічі 1/8 фіналу обіграли Чехію 3:0.

Зрозуміло, що наша команда поки не може похвалитися такими досягненнями і результатами. Але в спорті іноді відбуваються ситуації, коли явний аутсайдер завдає поразки лідеру. Адже змогли ж, наприклад, ті ж чехи протриматися в першій партії матчу 1/8 фіналу, в якій Сербія виграла лише з рахунком 31:29. Чому б і нам не спробувати зачепити хоча б один сет, а там вже, як гра повернеться.

Прогноз Чемпіона 0:3

 

 

 
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