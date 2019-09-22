Світлана Гоцик у поєдинку проти Магдалени Сормової готувалася показати свій максимум.

Про це розповіла сама українська спортсменка.

"Я не думала що все вийде саме так. Налаштовувалася на п'ять раундів, а вийшло перемогти в першому. Сормово до мене ніхто не міг перемогти достроково.

Я готувалася до війни. Найголовніше було витримати її тиск, як перед так і під час бою. Дуже рада що у мене все вийшло.

Поки не знаю, чи буду я переходити в UFC. Для мене самої це залишається загадкою. Зараз мені хочеться відпочити, адже до цього поєдинку я готувалася більше року", - розповіла Гоцик.