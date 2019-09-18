Екс-українка стала дворазовою чемпіонкою світу

Вихованка львівської боротьби Марія Стадник виграла золото чемпіонату світу із боротьби збірній Азербайджану.

У фіналі Стадник перемогла головну сенсацію турніру, румунку Емілію Аліну Вуч. За підсумками двох періодів екс-українка впевнено перемогла із рахунком 9:0.

Таким чином, 31-річна Стадник стала чемпіонкою світу вдруге після 2010 року. Крім того, вона триразова призерка Олімпійських ігор, семиразова чемпіонка світу і дворазова переможниця Європейських ігор.

За Азербайджан Стадник виступає із 2007 року.

Нагадаємо, українка вийшла у фінал чемпіонату світу.

Раніше, Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані.