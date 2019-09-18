Джерело - glavcom.ua.
Вихованка львівської боротьби Марія Стадник виграла золото чемпіонату світу із боротьби збірній Азербайджану.
У фіналі Стадник перемогла головну сенсацію турніру, румунку Емілію Аліну Вуч. За підсумками двох періодів екс-українка впевнено перемогла із рахунком 9:0.
Таким чином, 31-річна Стадник стала чемпіонкою світу вдруге після 2010 року. Крім того, вона триразова призерка Олімпійських ігор, семиразова чемпіонка світу і дворазова переможниця Європейських ігор.
За Азербайджан Стадник виступає із 2007 року.
Нагадаємо, українка вийшла у фінал чемпіонату світу.
Раніше, Беленюк виграв золото чемпіонату світу у Казахстані.