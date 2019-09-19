Стали відомі призові чемпіонату світу у Досі

Буде спеціальна нагорода за світовий рекорд

Відомі призові 17-го чемпіонату світу з легкої атлетики, який стартує 27 вересня у Досі (Катар).

Крім медалей і титулів, спортсмени будуть винагороджені також грошовими призами, плюс до всього цього буде і спеціальна нагорода за світовий рекорд.

TDK спільно з Національним банком Катару (QNB) виплатить кожному спортсмену, який встановить новий світовий рекорд по 100 000 доларів США.

Нагадаємо, два роки тому на чемпіонаті світу в Лондоні португалка Інес Енрікес, яка встановила світовий рекорд на 50 км серед жінок, і американець Ештон Ітон, який в 2015 побив світовий рекорд в десятиборстві в Пекіні, є найбільш недавніми володарями нагороди світового рекорду.

Крім світового рекорду, в цілому 7 530 000 доларів США у вигляді призових будуть виплачені IAAF в Досі в такий спосіб:

індивідуальні види - золото $ 60,000, срібло - $ 30 000, бронза - $ 20,000, четверте місце - $ 15,000, п'яте місце - $ 10,000, шосте місце - $ 6000, сьоме місце - $ 5000, восьме місце - $ 4000.

естафети (на команду) - золото - $ 80,000, срібло - $ 40,000, бронза - $ 20,000, четверте місце - $ 16,000, п'яте місце - $ 12,000, шосте місце - $ 8000, сьоме місце - $ 6000, восьме місце - $ 4000.

Виплата призових і бонусів залежить від звичайного процесу ратифікації.

Нагадаємо, українка вийшла у фінал чемпіонату світу.

Раніше, екс-українка Стадник стала чемпіонкою світу.