Українська борчиня здобула ліцензію на Олімпійські ігри

Лівач виступить у Токіо

Українська борчиня Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг) кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

На чемпіонаті світу з боротьби, який зараз проходить в Нур-Султана, 22-річна спортсменка програла в чвертьфіналі, але в втішною сутичці перемогла німкеню Елен Рістерер з рахунком 5:4, завдяки чому завовоевала путівку на Олімпіади-2020.

Раніше на Олімпійські ігри в Токіо кваліфікувалися борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Ленур Теміров.

Нагадаємо, Оксана Лівач здобула срібну медаль Європейських ігор.