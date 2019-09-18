Українська борчиня здобула ліцензію на Олімпійські ігри

Джерело - sportarena.com.
Українська борчиня Оксана Лівач (вагова категорія до 50 кг) кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Токіо.
Про це повідомляє НОК України.
На чемпіонаті світу з боротьби, який зараз проходить в Нур-Султана, 22-річна спортсменка програла в чвертьфіналі, але в втішною сутичці перемогла німкеню Елен Рістерер з рахунком 5:4, завдяки чому завовоевала путівку на Олімпіади-2020.
Раніше на Олімпійські ігри в Токіо кваліфікувалися борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Ленур Теміров.
Нагадаємо, Оксана Лівач здобула срібну медаль Європейських ігор.