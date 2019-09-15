У фіналі Беленюк зустрінеться з угорським борцем Віктором Лорінцом

Джерело - Трибуна.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у фінал чемпіонату світу з боротьби в Нур-Султані (Казахстан).

Про це повідомляє Трибуна.

Жан в півфіналі переміг німецького спортсмена Дениса Кудла (2:1) в категорії до 87 кг.

Раніше в сітці турніру українець пройшов білоруса Миколу Стадуба (3:1), хорвата Івана Хуклека (7:1) і мексиканця Альфонсо Лейву Йепеса (5:1).

У фіналі Беленюк зустрінеться з угорським борцем Віктором Лорінцом, який займає 3-й рядок світового рейтингу.

Фінал відбудеться завтра, 16 вересня. Початок - не раніше 15.00.

Нагадаємо, Беленюк назвав свою депутатську зарплату.