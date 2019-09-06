Джерело - belta.by.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко зацікавлений провести Олімпійські ігри разом з Україною чи Росією.
Про це повідомляє Белта.
"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол.
У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Чи можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут в основному річну провести - в Білорусі - за допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам не вистачає", - відзначив Лукашенко.
Раніше, Фуркад став кандидатом в члени комісії МОК.
Нагадаємо, Лукашенко пообіцяв жорстко покарати білоруських хокеїстів.