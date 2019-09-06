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Лукашенко хоче провести Олімпіаду із Україною

Сьогодні 18:05 229 0
Олександр Лукашенко хоче провести олімпійські ігри
Лукашенко хоче провести Олімпіаду із Україною
#Лукашенко, #Олімпіада

Джерело - belta.by.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зацікавлений провести Олімпійські ігри разом з Україною чи Росією.

Про це повідомляє Белта.

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, припустимо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри у нас готові. Зараз Національний футбольний стадіон побудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол.

У Росії вся інфраструктура створена під футбол. Чи можемо запросто з ними прийняти Олімпіаду. І тут в основному річну провести - в Білорусі - за допомогою росіян або українців. У них є об'єкти, яких нам не вистачає", - відзначив Лукашенко.

Раніше, Фуркад став кандидатом в члени комісії МОК.

Нагадаємо, Лукашенко пообіцяв жорстко покарати білоруських хокеїстів.

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