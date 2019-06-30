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Верняєв: Помилився у базі у вправах на коні

Сьогодні 23:12 314 1
Олег здобув срібло у вправах на коні
Верняєв: Помилився у базі у вправах на коні

Український гімнаст Олег Верняєв помилився в базі у вправах на коні.

Про це він розповів Національному олімпійському комітету України.

"У вправах на коні помилився в базі, тому срібло. Утім, я дуже задоволений оцінкою за виконання – те, що мені поставили 8,7, означає, що ми правильно змінили програму і ми на правильному шляху. Лишилося лише попрацювати над базою", - сказав спортсмен.

  Актуально: Верняєв здобув срібло у вправах на коні

"А щодо брусів – я орієнтувався на оцінки конкурентів. Побачивши бали кіпріота й турка, я зрозумів: моє завдання просто нормально виступити. Загалом – я задоволений", - підсумував Верняєв.

Нагадаємо, Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах.

Загалом Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор.

Джерело - НОК.

#Верняєв, #Європейські ігри
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