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Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор

Сьогодні 22:01 475 0
Золотих нагород 16, 17 срібних і 18 бронзових
Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор

Завершилися другі Європейські ігри, які відбувалися в столиці Білорусі, Мінську.

Українці сьогодні завоювали 14 медалей - 6 золотих, 4 срібних і 4 бронзових.

Загалом з 16-а золотими нагородами Україна стала третьою в медальному заліку.

Медальний залік:

1. Росія - 44-23-42 (109)

2. Білорусь - 24-16-29 (69)

3. Україна - 16-17-18 (51)

4. Італія - 13-15-13 (41)

5. Голландія - 9-13-7 (29)

6. Німеччина - 7-6-13 (26)

7. Грузія - 6-10-14 (30)

8. Франція - 6-9-13 (28)

9. Великобританія - 6-9-8 (23)

10. Азербайджан - 5-9-13 (27)

Нагадаємо, 15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах.

Також, Беленюк виборов золото на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

#Європейські ігри
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