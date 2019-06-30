Завершилися другі Європейські ігри, які відбувалися в столиці Білорусі, Мінську.
Українці сьогодні завоювали 14 медалей - 6 золотих, 4 срібних і 4 бронзових.
Загалом з 16-а золотими нагородами Україна стала третьою в медальному заліку.
Медальний залік:
1. Росія - 44-23-42 (109)
2. Білорусь - 24-16-29 (69)
3. Україна - 16-17-18 (51)
4. Італія - 13-15-13 (41)
5. Голландія - 9-13-7 (29)
6. Німеччина - 7-6-13 (26)
7. Грузія - 6-10-14 (30)
8. Франція - 6-9-13 (28)
9. Великобританія - 6-9-8 (23)
10. Азербайджан - 5-9-13 (27)
Нагадаємо, 15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах.
Також, Беленюк виборов золото на Європейських іграх.
Джерело - Чемпіон.