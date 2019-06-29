Українець вибору нагороду на Європейських іграх

Український гімнаст Олег Верняєв виборов срібну нагороду на Європейських іграх в Мінську.

У багатоборстві Верняєв із результатом 84,632 посів друге місце. Золото виграв Давид Бєлявський із Росії (85,465). Бронзову нагороду завоював росіянин Владислав Поляшов (84,464).

Відзначимо, що ще один представник України Петро Пахнюк посів четверту сходинку із результатом 84,031 бали.

Раніше, український борець Жан Беленюк пробився до 1/4 фіналу Європейських іграх у Мінську.

Нагадаємо, уккраїнська борчиня здобула золоту медаль на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.