Микола Крисов зробити цього не зміг

Український борець Жан Беленюк пробився до 1/4 фіналу Європейських іграх у Мінську.

У ваговій категорії до 87 кг. киянин за очками з рахунком 5:1 переміг представника Вірменії Максима Манукяна.

У чвертьфіналі Беленюк битиметься з Аркадіушем Кулиничем з Польщі.

У той же час інший українець - Микола Крисов - в категорії до 97 кг програв росіянину Олександру Головіну. Судді віддали перемогу останньому через технічну перевагу - 11:0.

Нагадаємо, Беленюк балотуватиметься в парламент від партії Зеленського.

Раніше Беленюк змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи.

Джерело - Чемпіон.