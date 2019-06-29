Український борець Жан Беленюк пробився до 1/4 фіналу Європейських іграх у Мінську.
У ваговій категорії до 87 кг. киянин за очками з рахунком 5:1 переміг представника Вірменії Максима Манукяна.
У чвертьфіналі Беленюк битиметься з Аркадіушем Кулиничем з Польщі.
У той же час інший українець - Микола Крисов - в категорії до 97 кг програв росіянину Олександру Головіну. Судді віддали перемогу останньому через технічну перевагу - 11:0.
Нагадаємо, Беленюк балотуватиметься в парламент від партії Зеленського.
Раніше Беленюк змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи.
Джерело - Чемпіон.