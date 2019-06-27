Борець вільного стилю Гор Оганнесян приніс Україні бронзу Європейських ігор-2019 в Мінську. Він посів третє місце у ваговій категорії до 65 кг.
У поєдинку за бронзу Оганнесян переміг представника Вірменії Володю Франгуляна 8:2.
Золото завоював Гаджи Алієв з Азербайджану, який у вирішальному поєдинку переміг представника Грузії Владімера Хінчегашвілі 10:2.
Нагадаємо, Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор.
Також, українські веслувальниці здобули золоті нагороди на Європейських іграх.
Джерело - Чемпіон.