У фіналі українка поступилася шведці Софії Маттіссона

Українська борчиня Юлія Хавалджи, яка виступає в категорії до 53 кг, зазнала поразки в фіналі змагань з вільної боротьби на Європейських іграх в Мінську.

У фіналі українка поступилася досвідченій шведці Софії Маттссон, яка відстояла здобуту чотири роки тому в Баку звання чемпіонки Європейських ігор.

Шведка приголомшила Юлію стартовою активністю, повела 6:0 і в підсумку втримала перевагу і перемогла 6:4.

Нагадаємо, українські веслувальниці здобули золоті нагороди на Європейських іграх.

Також, збірна Росії перемогла Україну на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.