В Україні покажуть ХХХ Літню Універсіаду

Вболіваємо за українських спортсменів

Телеканал XSPORT в прямому ефірі покаже основні змагання ХХХ Літньої Універсіади в Неаполі.

Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу.

Змагання пройдуть з 3 по 14 липня в 18 видах спорту, а за медалі змагатимуться представники 170 країн.

XSPORT проведе понад 100 годин прямих трансляцій і покаже огляди кожного змагального дня. Також буде працювати студія аналітичної програми Час чемпіонів.

Під час трансляцій можна буде почути експертну думку відомих спортсменів, українських збірників та їх тренерів.

Церемонія відкриття ХХХ Літньої Універсіади відбудеться 3 липня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Телеканал XSPORT покаже всі матчі за участю збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок.

Нагадаємо, жіноча збірна України поступилася росіянкам у матчі чемпіонату світу 3х3.

Джерело - xsport.ua.