Українці визнані найшвидшими у світі

На дистанції у 5 кілометрів

Українські бігуни виявилися найшвидшими у світі в забігах на 5-кілометрову дистанцію.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного RunRepeat.

У дослідженні були проаналізовані 107,9 млн результатів забігів з понад 70 тис. змагань у період з 1986 по 2019 рік. На обробку даних з усіх 193 країн-членів ООН знадобилося понад 8 місяців.

Так, згідно з даними, Україна посідає перше місце в забігах на 5 км, на другому місці Угорщина, а на третьому — Швейцарія.

Однак у забігах на 10 км швейцарці на першому місці. Лідер напівмарафону — Росія, а марафон швидше за всіх у світі пробігають іспанці.

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Нижче наведені основні висновки дослідження:

• Кількість учасників бігових змагань у світі загалом знизилася на 13% з 2016 року. Тоді вона сягнула рекордної відмітки у 9.1 мільйонів учасників. У країнах Азії, навпаки, спостерігається зростання.

• Вперше в історії серед бігунів домінують жінки. У 2018 році вони склали 50.24% усіх бігунів.

• Бігуни стали значно повільніші, особливо чоловіки. У 1986 році середній час фінішу складав 3:52:35, в той час як сьогодні цей показник сягає 4:32:49 - сповільнення на 40 хвилин 14 секунд.

• Бігуни стали значно старші. Якщо у 1986 році середній вік учасників був 35.2 роки, то у 2018 році він підвищівся до 39.3 років.

• Бігуни ще ніколи так багато не подорожували для того, щоб взяти участь у змаганнях. Біг став частиною економіки вражень (experience economy).

• Спостерігається тенденція до зміни мотивів участі у бігових змаганнях. Спортсмени все менше мотивуються досягненнями та все більш зацікавлені саме досвідом та враженнями. Цей висновок частково можна пояснити більшою кількістю людей, які подорожують для участі у змаганнях, повільнішими результатами, а також тим, що віхові роки життя (30, 40, 50 років) домінують значно менше, ніж 15 та 30 років тому.

Рейтинг України у порівнянні з 193 країнами

5 кілометрів

Загалом: #1. Середній час: 27:21 хвилин

Жінки: #1. Середній час: 29:26 хвилин

Чоловіки: #1. Середній час: 25:08 хвилин

Марафон

Загалом: #4. Середній час: 3:59:53 годин

Жінки: #3. Середній час: 4:14:10 годин

Чоловіки: #19. Середній час: 3:55:32 годин

Напівмарафон

Загалом: #13. Середній час: 1:58:29 годин

Жінки: #19. Середній час: 2:10:19 годин

Чоловіки: #14. Середній час: 1:54:45 годин

10 кілометрів

Загалом: #25. Середній час: 58:19 хвилин

Жінки: #23. Середній час: 1:02:42 годин

Чоловіки: #25. Середній час: 55:07 хвилин

Джерело - runrepeat.com.