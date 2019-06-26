МОК включив брейк-данс в програму Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередньо схвалив включення змагань з брейк-дансу в програму літньої Олімпіади 2024 року в Парижі.
Про це повідомляється на сайті МОК.
За словами президента організації Томаса Баха, ці чотири види спорту відповідають програмі розвитку олімпійського руху МОК.
"Вони гендерно-збалансовані, більш міські і дозволяють нам підтримувати зв'язок з молодим поколінням", - сказав Бах.
Також попередньо схвалено включення в програму серфінгу, скелелазіння та скейтбордингу. Остаточне рішення про включення нових видів спорту в програму ОІ-2024 виконком МОК прийме в грудні 2020 року.
Нагадаємо, що Василь Ломаченко займався брейк-дансом.
Раніше повідомлялося, що МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду.
Джерело - ua.112.ua.