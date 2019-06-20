МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду

МОК назвав систему кваліфікації на Олімпійські ігри-2020

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) озвучив процедуру кваліфікації на Олімпійські ігри-2020 у боксі.

На наступній Олімпіаді медалі у чоловіків будуть розігруватися в восьми вагових категоріях, у жінок - в п'яти. На минулих Іграх у чоловіків розігрувалися 10 комплектів медалей, у жінок - три. Таким чином, жіночого боксу, в порівнянні з минулою Олімпіадою, стане більше, а чоловічого - менше.

Жіночі категорії на Олімпіади-2020:

Fly (48kg to 51kg)

Feather (54kg to 57kg)

Light (57kg to 60kg)

Welter (64kg to 69kg)

Middle (69kg to 75kg)

Чоловічі категорії на Олімпіади-2020:

Fly (48kg to 52kg)

Feather (52kg to 57kg)

Light (57kg to 63kg)

Welter (63kg to 69kg)

Middle (69kg to 75kg)

Light Heavy (75kg to 81kg)

Heavy (81kg to 91kg)

Super Heavy (91kg to + 91kg)

Кваліфікаційні змагання пройдуть з січня по травень 2020 року. Це будуть чотири континентальних турніри (Азія і Океанія разом) і один світовий відбірковий турнір.

Змагання пройдуть в містах, які нещодавно приймали або незабаром візьмуть Олімпійські ігри.

Таким чином, жіночий і чоловічий чемпіонати світу-2019 в Улан-Уде і Єкатеринбурзі, Росії не будуть кваліфікаційними на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Кличко просис МОК дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії.

Також повідомлялося, що збірна України здобула ліцензію на Олімпійські ігри.

Джерело - Чемпіон.