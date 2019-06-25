Це друге срібло у стрибках на батуті

Український дует Світлана Малькова / Марина Кийко завоював срібло Європейських ігор-2019 в Мінську в синхронних стрибках на батуті.

Для України це вже друга медаль у стрибках на батуті на цьогорічних Європейських іграх. Вчора срібло завоював дует Микола Просторів / Антон Давиденко.

Таким чином, Україна завоювала свою 19-у медаль на цьогорічних Європейських іграх: 5 золотих, 8 срібних і 6 бронзових.

Загальні результати:

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Нагадаємо, Україна у драматичному матчі переграла Італію на Європейських іграх.

Також, збірна України з баскетболу 3х3 впевнено перемогла Італію на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.