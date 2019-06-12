Допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів

Мій профіль
Каштру очолив Шахтар
Сьогодні 15:26 746
Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020
Сьогодні 20:39 788
УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 20:22 183
Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах
Сьогодні 19:48 162
Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова
Сьогодні 16:45 925
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 13:23 2455
Батька фіналіста чемпіонату світу вбили терористи ДНР
Сьогодні 12:47 11993
Збірна України переграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу
Вчора 20:24 5295 1
Україна - Італія 1:0. Як це було
Вчора 20:20 6153
Фонсека очолив Рому
Вчора 11:42 1685
Навколо спорту
Блоги
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка Максим Буйдин
Сьогодні 18:38 393
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:02 459
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
Сьогодні 16:30 771
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк Максим Буйдин
Сьогодні 15:37 635 2
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно Максим Буйдин
Сьогодні 14:51 1836 1
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку
Вбивчий промах Супряги, який подарував нам нервову кінцівку Максим Буйдин
Сьогодні 14:23 911 1
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012 Valeriy Ruchka
Вчора 23:47 1113
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією
Неймовірні емоції гравців збірної України після перемоги над Італією Valeriy Ruchka
Вчора 23:10 1735
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії
Булеца виводить збірну України вперед у матчі проти Італії Valeriy Ruchka
Вчора 20:02 995
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців
Найкраще ще попереду: Лобода емоційно відреагувала на перемогу українців Максим Буйдин
Вчора 18:19 1026
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:11 ММА Нурмагомедов і Пор'є провели дуель поглядів 11
20:55 Футбол Джулай і Босянок коментуватимуть фінальний матч ЧС-2019 U-20 між Україною та Кореєю 191
20:39 Гандбол Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020 788
20:22 Футбол УАФ просить у ФІФА додаткові квитки на фінал чемпіонату світу U-20 183
20:07 Волейбол Перуджа офіційно оголосила про трансфер лідера збірної України 1034
19:48 Теніс Цуренко поступилася Фліпкенс на турнірі в Нідерландах 162
19:39 Футбол Національний фінал міжнародного турніру Red Bull Neymar Jr's Five відбудеться в Києві 138
19:27 Футбол Зінченко продовжить контракт з Манчестер Сіті найближчим часом 452
19:11 Футбол VAR з'явиться в УПЛ з весни 2020 року - Грімм 214
18:51 Футбол Екс-тренера Саутгемптона звинуватили в педофелії 242
18:38 Блог УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка 393
18:31 Велоспорт Фрум пропустить Tour de France-2019 147
18:11 Футбол Реал офіційно представив нового футболіста 356
18:02 Блог Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга 459
17:51 Футбол Реал зацікавився гравцем Наполі 338
17:31 Футбол Каштру: Після пропозиції Шахтаря, я захотів тренувати цей клуб 337
17:11 Біатлон Допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів 674
16:51 Футбол Календар першого кола УПЛ 2019/20 476
16:47 Футбол Російський коментатор привітав українську молодіжку та написав похвальний відгук про збірну Шевченка 885
16:45 Футбол Збірна України U-20: феноменальні цифри команди Петракова 925
16:31 Футбол Південна Корея дуже хороша команда - Бондар 337
16:30 Блог Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 771
16:11 Баскетбол Син Коломойського підписав контракт з БК Дніпро 487
15:58 Футбол Олімпік залишиться в УПЛ - журналіст 416
15:37 Блог Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк 635 2

Допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів

Сьогодні 17:11 674 0
Родченков погодився продовжувати надавати допомогу в розслідуваннях
Допінг-скандал у російському біатлоні набирає значних обертів

Фахівець з аналізу біологічних зразків і виявлення допінгу Григорій Родченков представив нові відомості про порушення в російському біатлоні.

Про це повідомляє міжнародний союз біатлоністів.

Документи надані Родченковим пов'язані з корупцією і покриттям позитивних допінг-проб атлетів з РФ.

Комітет, який розслідує факти допінгу і корупцію в біатлоні, у вівторок, 11 червня, оголосив, що були отримані нові "істотні" нові докази від російського допінг-інформатора Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Григорія Родченкова. Комітет, що представляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU), заявив, що його представники поспілкувалися з Родченкова, який раніше керував Московською антидопінговою лабораторією.

У комітеті стверджують, що доктор Родченков надав значну додаткову інформацію та документи, і погодився продовжувати надавати допомогу в розслідуваннях. Тодішній президент і генеральний секретар IBU у 2018 році пішли у відставку після того, як влада Австрії провели обшук в штаб-квартирі організації. Австрійська прокуратура заявила, що до 300 000 доларів були виплачені в якості хабарів з метою приховати російські допінг-випадки за кілька років.

В кінці січня 2019 республіканці й демократи внесли в обидві палати Конгресу США законопроект, який отримав назву "акт Родченкова". Законопроектом пропонується криміналізація допінгових порушень у всіх змаганнях, де вони можуть торкнутися американські інтереси.

Раніше повідомлялося, що російські біатлоністи були дискваліфіковані через допінг.

Також, титулований росіянин розповів про пропозиції вживання допінгу

Джерело - Чемпіон.

#Родченков, #допінг, #біатлон, #розслідування, #РФ, #Росія
Коментарі ()