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Бех-Романчук: Боротьба тривала до останнього

Сьогодні 10:38 506 0
Українка задоволена своїм третім місцем
Бех-Романчук: Боротьба тривала до останнього

Перша українська медалістка у легкій атлетиці, стрибунка в довжину, Марина Бех-Романчук  задоволена своїм третім місцем на Європейських іграх-2019 у Мінську.

Про це вона повідомила прес-службі НОК України.

"Мені сподобалися ці змагання насамперед тим, що до останнього тривала напружена боротьба. Дуже задоволена своїм третім місцем, а ще більше задоволена тим, що змогла принести команді максимальну кількість очок", – зазначила легкоатлетка.

Нагадаємо, українські легкоатлети перемогли у змішаній комбінованій естафеті (800м - 600м- 400м - 200м) та у змішаній естафеті 4х400 м.

 

Джерело - НОК в Україні.

#Бех=Романчук, #легка атлетика
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