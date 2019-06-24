Бех-Романчук: Боротьба тривала до останнього

Українка задоволена своїм третім місцем

Перша українська медалістка у легкій атлетиці, стрибунка в довжину, Марина Бех-Романчук задоволена своїм третім місцем на Європейських іграх-2019 у Мінську.

Про це вона повідомила прес-службі НОК України.

"Мені сподобалися ці змагання насамперед тим, що до останнього тривала напружена боротьба. Дуже задоволена своїм третім місцем, а ще більше задоволена тим, що змогла принести команді максимальну кількість очок", – зазначила легкоатлетка.

Нагадаємо, українські легкоатлети перемогли у змішаній комбінованій естафеті (800м - 600м- 400м - 200м) та у змішаній естафеті 4х400 м.

Джерело - НОК в Україні.