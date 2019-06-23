Москальова - віце-чемпіонка Європейських ігор-2019

Шоста нагорода українських самбісток

Катерина Москальова, яка виступає у ваговій категорії до 68 кг, поставила срібну крапку у виступі українських самбістів на ІІ Європейських іграх-2019, які тривають у Мінську.

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

У фінальному поєдинку проти суперниці з Хорватії вона здобула звання віце-чемпіонки.

Відзначимо, що це вже 6-а нагорода України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше золоту нагороду здобула Анастасія Сапсай, Олена Сайко і Анастасія Новікова - срібні нагороди здобули, бронзовими медалістками стали Галина Ковальська і Наталія Смаль (до 72 кг).

Джерело - НОК України.