Українські самбістки здобули дві срібні нагороди на Європейських іграх

Три нагороди самбісток з України

Українська самбістка Олена Сайко здобула срібло ІІ Європейських ігор у Мінську.

У фінальному поєдинку Олена поступилася у суботу у ваговій категорії до 64 кг представниці Росії Катеріні Онопрієнко.

Срібну нагороду здобула також Анастасія Новікова (до 48 кг). У фіналі Новікова поступилася теж представниці Росії Олені Бондаревій.

Відзначимо, що вже три нагороди України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше бронзовою медалісткою стала Наталія Смаль (до 72 кг).

Раніше золото в дзюдо завоювала Дарина Білодід.

Джерело - Чемпіон.