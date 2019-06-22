Українські самбістки здобули дві срібні нагороди на Європейських іграх

Українська самбістка Олена Сайко здобула срібло ІІ Європейських ігор у Мінську.
У фінальному поєдинку Олена поступилася у суботу у ваговій категорії до 64 кг представниці Росії Катеріні Онопрієнко.
Срібну нагороду здобула також Анастасія Новікова (до 48 кг). У фіналі Новікова поступилася теж представниці Росії Олені Бондаревій.
Відзначимо, що вже три нагороди України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше бронзовою медалісткою стала Наталія Смаль (до 72 кг).
Раніше золото в дзюдо завоювала Дарина Білодід.
Джерело - Чемпіон.