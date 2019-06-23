Ковальська: Європейські ігри - це маленька Олімпіада

Новоспечена бронзова призерка Мінська-2019 з самбо Галина Ковальська Європейські ігри розглядає як маленьку Олімпіаду.
"На поєдинок за бронзову медаль я виходила зарядженою на позитив й впевненою на те, що нагорода буде моєю. З цією суперницею вже неодноразово зустрічалася, тому знала, як діяти проти неї, була тактично добре підготовлена.
Дуже рада, что стала призеркою Європейських ігор. Для мене це перші змагання такого високого рівня й відношуся до них, як до маленької Олімпіади. Все дуже круто!", - відзначила Галина Ковальська.
Відзначимо, що це вже 5-а нагорода України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше золоту нагороду здобула Анастасія Сапсай, Олена Сайко і Анастасія Новікова - срібні нагороди здобули, бронзовою медалісткою стала Наталія Смаль (до 72 кг).
Джерело - НОК України.