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Ковальська: Європейські ігри - це маленька Олімпіада

Сьогодні 20:25 280 0
Українка виходила зарядженою на позитив
Ковальська: Європейські ігри - це маленька Олімпіада

Новоспечена бронзова призерка Мінська-2019 з самбо Галина Ковальська Європейські ігри розглядає як маленьку Олімпіаду.

"На поєдинок за бронзову медаль я виходила зарядженою на позитив й впевненою на те, що нагорода буде моєю. З цією суперницею вже неодноразово зустрічалася, тому знала, як діяти проти неї, була тактично добре підготовлена.

Дуже рада, что стала призеркою Європейських ігор. Для мене це перші змагання такого високого рівня й відношуся до них, як до маленької Олімпіади. Все дуже круто!", - відзначила Галина Ковальська.

Відзначимо, що це вже 5-а нагорода України у змаганнях із самбо, що проходять у мінському Палаці спорту. Раніше золоту нагороду здобула Анастасія СапсайОлена Сайко і Анастасія Новікова - срібні нагороди здобули, бронзовою медалісткою стала Наталія Смаль (до 72 кг).

Джерело - НОК України.

#Ковальська, #Європейські Ігри
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