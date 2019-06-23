Ковальська: Європейські ігри - це маленька Олімпіада

Новоспечена бронзова призерка Мінська-2019 з самбо Галина Ковальська Європейські ігри розглядає як маленьку Олімпіаду.

"На поєдинок за бронзову медаль я виходила зарядженою на позитив й впевненою на те, що нагорода буде моєю. З цією суперницею вже неодноразово зустрічалася, тому знала, як діяти проти неї, була тактично добре підготовлена.

Дуже рада, что стала призеркою Європейських ігор. Для мене це перші змагання такого високого рівня й відношуся до них, як до маленької Олімпіади. Все дуже круто!", - відзначила Галина Ковальська.