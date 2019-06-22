Сапсай: Моя перемога – це реванш

Тріумфаторка Мінська-2019 із самбо Анастасія Сапсай бажала взяти реванш у сьогоднішніх суперниць.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

"Ця золота медаль для мене дуже довгоочікувана й дуже бажана. Я вже не вперше зустрічаюся із кожною з сьогоднішніх суперниць, і ті поєдинки були програні. Тому сьогодні це був своєрідний реванш за поразки. Шкода, що інші дівчата не зуміли перемогти. Але я знаю, що ці нагороди для них теж мають велику вагу", - сказала Анастасія.