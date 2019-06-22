Зантарая: Для мене це маленька Олімпійська медаль

Чемпіон ІІ Європейських ігор з дзюдо Георгій Зантарая вірив у те, що обов`язково здобуде медаль.

Про це він зазначив прес-службі НОК України.

"Зранку я був такий розсіяний, навіть проспав, але тренер зміг технічно підвести мене до сьогоднішніх зустрічей. Й ще на розминці я зрозумів, що зможу здобути золото.

Для мене це третя золота нагорода європейської першості й для мене вона як маленька Олімпійська медаль. Олімпійська медаль - мета кожного спортсмена, а європейська нагорода як маленька частинка цієї великої мрії. Сьогодні в залі була неймовірна підтримка. Мене підтримували й маленькі дітлахи, й моя родина, й керівництво Федерації. Вони поставили мене в глухий кут - я не міг програти в такій компанії", - сказав спортсмен.