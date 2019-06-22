Білодід - чемпіонка Європейських ігор

Перша золота нагорода для України

На Європейських іграх українка Дарина Білодід у фіналі суперлегкого ваги (до 48 кг) з дзюдо впоралася з росіянкою Іриною Долговою.

Рахунок у поєдинку - 1:0. Дарина здобула золоту нагороду на Європейських іграх. Це перша золота нагорода для України на цих змаганнях.

Раніше повідомлялося, що у чвертьфіналі Білодід перемогла француженку Мелані Клеман, яка весною цього року у фіналі Гран-Прі в Тбілісі сенсаційно перемогла Білодід, перервавши переможну серію українки з 38-ми поєдинків.

У півфіналі Дарина здолала сербку Ніколіч Міліці.

Нагадаємо, що Білодід стала амбасадором компанії Mitsubishi Motors Україна.

Джерело - Чемпіон.