Білодід: Налаштовувалася лише на золоту медаль

Лише перемога на турнірі

Новоспечена чемпіонка ІІ Європейських ігор з дзюдо Дар’я Білодід налаштовувалася лише на перемогу.

Про це вона сказала прес-службі НОК України.

"Сьогодні налаштовувалася лише на перемогу, однак кожна зустріч видалася дуже важкою. З Іриною Долговою ми зустрічалися вже двічі й двічі я перемагала. Однак перед фіналом намагалася максимально сконцентруватися, адже завжди потрібно бути в формі не лише фізично, а й морально", сказала Дар’я Білодід.

Відзначимо, для дзюдоїстів Європейські ігри-2019 проходять в ранзі чемпіонату Європи, тому спортсменам вручають дві медалі.

"Яка більш важка? Думаю, нагорода Європейських ігор. А взагалі отримувати одразу дві медалі вдвічі приємніше", - додала Дар'я.

Нагадаємо, що у дзюдо на Європейських іграх українці здобули дві золоті нагороди. Спочатку це зробила Дар'я Білодід. а пізніше Георгій Зантарая.

Джерело - НОК України.