Білодід: Налаштовувалася лише на золоту медаль

Новоспечена чемпіонка ІІ Європейських ігор з дзюдо Дар’я Білодід налаштовувалася лише на перемогу.
Про це вона сказала прес-службі НОК України.
"Сьогодні налаштовувалася лише на перемогу, однак кожна зустріч видалася дуже важкою. З Іриною Долговою ми зустрічалися вже двічі й двічі я перемагала. Однак перед фіналом намагалася максимально сконцентруватися, адже завжди потрібно бути в формі не лише фізично, а й морально", сказала Дар’я Білодід.
Відзначимо, для дзюдоїстів Європейські ігри-2019 проходять в ранзі чемпіонату Європи, тому спортсменам вручають дві медалі.
"Яка більш важка? Думаю, нагорода Європейських ігор. А взагалі отримувати одразу дві медалі вдвічі приємніше", - додала Дар'я.
Нагадаємо, що у дзюдо на Європейських іграх українці здобули дві золоті нагороди. Спочатку це зробила Дар'я Білодід. а пізніше Георгій Зантарая.
Джерело - НОК України.