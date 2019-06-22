Білодід вийшла до півфіналу Європейських ігор

Впевнений старт

18-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід ефектно стартувала ІІ Європейських іграх у Мінську.

У першому поєдинку на турнірі, у вазі до 48 кг здобула чисту перемогу на іппон над однією з головних своїх суперниць — дворазовою чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою Олімпіади-2016 і чемпіонату світу-2011 Евою Черновіцкі з Угорщини.

У чвертьфіналі Білодід перемогла француженку Мелані Клеман, яка весною цього року у фіналі Гран-Прі в Тбілісі сенсаційно перемогла Білодід, перервавши переможну серію українки з 38-ми поєдинків.

У півфіналі Дарина протистоятиме сербці Ніколіч Міліці.

Нагадаємо, що Білодід стала амбасадором компанії Mitsubishi Motors Україна.

Джерело - sport.ua.