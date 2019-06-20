Студентська збірна України розпочала підготовку до Літньої Універсіади-2019

Волейболісти тренуються на базі вінницького клубу

Чоловіча збірна України з волейболу розпочала підготовку до ХХХ Літньої Універсіади-2019 року.

Спортсмени прибули до міста Вінниця, де вони будуть тренуватися на базі місцевого клубу Серце Поділля.

Повний склад збірної:

Сполучні: Олексій Головень (Барком-Кажан, Львів), Микола Хомин (ШВСМ-СумДУ, Суми);

Ліберо: Вадим Патратій (Серце Поділля, Вінниця), Віктор Краєвський (Політехнік, Одеса);

Діагональні: Нік Сотник (SDP MOK Radnicki DOO, Сербія), Богдан Оніпко (Фаворит, Лубни), Іван Кривобок (ШВСМ-СумДУ, Суми);

Змагання пройдуть з 3 по 14 липня в італійському місті Неаполь. Змагання пройдуть за все по 18 видам спорту. Все волейбольні матчі пройдуть в 4-х містах Італії: Ночера-Інфеоріоре, Ариано Ірпіно, Ебола і Беневенто.

Нагадаємо, збірна України перемогла Білорусь у матчі Золотої Євроліги.

Джерело - Чемпіон.