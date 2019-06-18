Жеребкування Євро-2020: Україна - у четвертому кошику

Європейська федерація гандболу опублікувала склад кошиків для жеребкування фінальної частини Євро-2020. Україна - в 4-му кошику.
Склад кошиків для жеребкування Євро-2020:
1 - Іспанія, Швеція, Франція, Данія, Хорватія, Чехія;
2 - Норвегія, Словенія, Німеччина, Північна Македонія, Угорщина, Білорусь;
3 - Австрія, Ісландія, Чорногорія, Португалія, Швейцарія, Латвія;
4 - Україна, Польща, Сербія, Нідерланди, Боснія і Герцеговина, Росія.
У кожну групу при жеребкуванні потрапить по одній команди з кожного кошика. Всього буде 6 груп по 4 команди. За підсумками групового турніру по дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть в наступний раунд.
Вже відомо, в яких групах і яких містах гратимуть шість збірних:
Груп А (Грац) - Хорватія
Група В (Відень) - Австрія
Група С (Тронхейм) - Німеччина
Група D (Тронхейм) - Норвегія
Група E (Мальме) - Данія
Група F (Гетеборг) - Щвеція
Жеребкування відбудеться 28 червня у Відні. Чемпіонат Європи-2020 пройде в Австрії, Норвегії та Швеції з 6 по 20 січня.
Поділ команд на кошики відбувся за результатами кваліфікації до Євро-2020 та результатів Євро-2018.
Нагадаємо, Мотор завоював Кубок України з гандболу.
Раніше лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.
Джерело - handball.net.ua.