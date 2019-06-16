Збірна України проведе вирішальний матч у відборі на Євро-2020

Національна команда у вирішальному матчі відбору на Євро-2020 зустрінеться із Чорногорією.
Про це повідомляє прес-служба ФГУ.
Сьогодні, 16 червня, у Подгориці збірна Чорногорії у матчі 6-го туру групового турніру буде приймати Україну. Для обох команд цей матч буде вирішальним у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.
Збірну України для виходу на Євро-2020 влаштує перемога або нічия. В свою чергу суперникам українців необхідно тільки перемагати.
Мат розпочнеться об 19:00.
Нагадаємо, збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020.
Джерело - Чемпіон.