Збірна України проведе вирішальний матч у відборі на Євро-2020

Вирішальний матч у відборі на чемпіонат Європи

Національна команда у вирішальному матчі відбору на Євро-2020 зустрінеться із Чорногорією.

Про це повідомляє прес-служба ФГУ.

Сьогодні, 16 червня, у Подгориці збірна Чорногорії у матчі 6-го туру групового турніру буде приймати Україну. Для обох команд цей матч буде вирішальним у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.

Збірну України для виходу на Євро-2020 влаштує перемога або нічия. В свою чергу суперникам українців необхідно тільки перемагати.

Мат розпочнеться об 19:00.

Нагадаємо, збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020.

Джерело - Чемпіон.