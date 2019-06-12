Збірна України програла Данії у матчі відбору на Євро-2020

Сьогодні, 12 червня, в Києві на майданчику Палацу спорту відбувся матч збірних України і Данії, яка втримала перемогу у цьому матчі.

Гра лідерів 8-ї групи відбору до чемпіонату Європи-2020 розпочалася о 19.00. За два тури до кінця кваліфікаційного турніру обидві команди мали по 6 очок. Після сьогоднішнього матчу, Данія вийшла вперед та має 9 очок.

Чемпіонат Європи. Євро-2020

Кваліфікація

Другий етап

5 тур

Україна - Данія 30:33 (15:15, 15:19)

Нагадаємо, Україна повідомила склад на матч проти Данії.

Джерело - Чемпіон.