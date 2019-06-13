Переможця Вуельти дискваліфікували на три роки

Велогонщик попався на допінгу

Іспанський велогонщик Хуан Хосе Кобо дискваліфікований на три роки за застосування допінгу.

Про це повідомляє Cycling News.

У його допінг-пробах з 2009 по 2011 року були виявлені відхилення від норми.

Іспанець протягом місяця може подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS). До тих пір його результати не будуть анульовані.

Варто відзначити, що Кобо є переможцем багатоденки Вуельта-2011. Якщо його результати скасують, то перше місце тієї Вуельти перейде до британця Крістоферу Фруму.

Раніше колумбійські велосипедисти були дискваліфіковані через допінг.

Також, з цієї ж причини дискваліфікацію отримали російські біатлоністи.

Джерело - xsport.ua.