Переможця Вуельти дискваліфікували на три роки

Іспанський велогонщик Хуан Хосе Кобо дискваліфікований на три роки за застосування допінгу.
Про це повідомляє Cycling News.
У його допінг-пробах з 2009 по 2011 року були виявлені відхилення від норми.
Іспанець протягом місяця може подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS). До тих пір його результати не будуть анульовані.
Варто відзначити, що Кобо є переможцем багатоденки Вуельта-2011. Якщо його результати скасують, то перше місце тієї Вуельти перейде до британця Крістоферу Фруму.
Раніше колумбійські велосипедисти були дискваліфіковані через допінг.
Також, з цієї ж причини дискваліфікацію отримали російські біатлоністи.
Джерело - xsport.ua.