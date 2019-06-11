Українка тріумфувала на турнірі у Греції

Українка Ольга Ляхова завоювала перемогу на міжнародному турнірі в Греції

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова здобула перемогу на дистанції 800 метрів.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Українка приймала участь у міжнародному легкоатлетичному турнірі Venizeleia-Xania-2019. Дистанцію 800 метрів вона подолала із часом 2:02,46 та одразу на три секунди випередила свою найближчу переслідувачку Маріссу Дамінк із Нідерландів.

Також на турнірі другі місця зайняли спортсмени – Сергій Смелик у бізі на 100 метрів та Євген Гуцол з бігу на 800 метрів.

Раніше, українка Ірина Геращенко встановила новий особистий рекорд в стрибках у висоту - 1,99 метра і завоювала перемогу на турнірі International Pfingstsportfest.

Нагадаємо, юна українка претендує на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі.

Джерело - Чемпіон.