Геращенко, встановивши особистий рекорд, виграла турнір в Німеччині

Українка Ірина Геращенко встановила новий особистий рекорд в стрибках у висоту - 1,99 метра і завоювала перемогу на турнірі International Pfingstsportfest, який проходив в Релінген-Зірсбург, Німеччина.

Українка Ірина Геращенко встановила новий особистий рекорд в стрибках у висоту - 1,99 метра і завоювала перемогу на турнірі International Pfingstsportfest, який проходив в Релінген-Зірсбург, Німеччина.

У секторі для стрибків у висоту у жінок змагалися дві українки. Юлія Чумаченко взяла висоту 1,92 метра, допустивши до цього лише одну помилку, але все ж не змогла повторити свій особистий рекорд і взяти 1,94 метра.

У свою чергу, переможниця Кубка Риги Ірина Геращенко, починаючи з висоти 1,88 метра, стабільно допускала по одній помилці. Але спочатку українка перевершила свій найкращий результат в кар'єрі на 1 сантиметр, взявши 1,96 метра, а потім і зовсім з першої спроби стрибнула 1,99 метра, тим самим встановивши свій новий особистий рекорд і показавши кращий результат серед українок в сезоні:

Попередній найкращий результат Геращенко в кар'єрі - 1,95 метра - був показаний у 2017 році на чемпіонаті України в Кропивницькому. Цікаво, що у 2016 році Юлія Левченко виграла ці ж змагання з результатом 1,87 метра.

Нагадаємо, юна українка претендує на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі.

Джерело - Чемпіон.