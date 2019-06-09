Українське дербі сестер Музичук завершилось нічиєю

Українські шахістки Анна і Марія Музичук зіграли між собою у восьмому раунді турніру претенденток на матч за звання чемпіонки світу, який відбувається у російській Казані.

Українське дербі не виявило переможця та закінчилось нічиєю. Наразі у активі сестер Музичок в активі по 3,5 бали.

Лідирує на турнірі росіянка Олександра Горячкіна – 6,5 балів.

Відзначимо, що переможниця турніру претенденток отримає право зіграти матч з чинною чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь з Китаю.

Раніше, сестри Музичук переграли росіянок на турнірі претенденток.

Нагадаємо, Музичук і Коробов визнані найкращими шахістами України у 2018 році.

Джерело - segodnya.ua.