Тренера збірної України впіймали на хабарі

Співробітники СБУ затримали головного тренера національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Головний тренер вимагала кошти у працівника однієї із приватних ДЮСШ. За 20 тис гривень вона обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

Правоохоронці затримали чиновницю під час передачі коштів.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Україна завоювала золоту та срібну медалі Світової серії.

Раніше повідомлялося, Федина завоювала золото на турнірі по артистичному плаванню в Греції.

Джерело - Чемпіон.