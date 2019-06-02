Україна завоювала золоту та срібну медалі Світової серії

У Барселоні відбувся заключний день Світової серії по артистичному плаванню. Представниці України завоювали золоту і срібну медалі.

Про це повідомляє НОК України.

Українські плавчині виграли золоту медаль в дуеті, а також здобули срібло в груповому змаганні.

Вчора українські спортсменки виграли три золотих медалі. У вільному соло перемогла березня Федина, а також Україна перемогла в командному хайлайте (92,8333) та комбі (92,6332).

У перший день Світової серії Марія Федина та Анастасія Савчук виграли золото в технічному дуеті.

Раніше повідомлялося, Федина завоювала золото на турнірі по артистичному плаванню в Греції.

Також, збірна України з артистичного плавання взяла два золота на змаганнях в Греції.

Джерело - Чемпіон.